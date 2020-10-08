По ходу неудачно складывавшегося первого сета фаворит взял медицинский тайм-аут – его оппонент оставил двусмысленный комментарий на этот счет. «Он не удивил меня. Это хорошо. Это знак того, что он проигрывал, а я все делал правильно, потому что он всегда так поступает. Он делал это годами. Когда у него спад, он вызывает тренера. В последние годы он всегда так поступает, когда у него проблемы на корте.