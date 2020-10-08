Серб Новак Джокович обыграл испанца Пабло Каррено в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 4:6; 6:2; 6:3; 6:4.
По ходу неудачно складывавшегося первого сета фаворит взял медицинский тайм-аут – его оппонент оставил двусмысленный комментарий на этот счет. «Он не удивил меня. Это хорошо. Это знак того, что он проигрывал, а я все делал правильно, потому что он всегда так поступает. Он делал это годами. Когда у него спад, он вызывает тренера. В последние годы он всегда так поступает, когда у него проблемы на корте.
Я не знаю, может, дело в давлении или в чем-то еще. Но он ведь продолжает играть нормально, не так ли? Я не знаю, действительно ли он страдает от боли или он просто не в себе. Спросите его», – прокомментировал Каррено, чьи слова приводит TennisNow.
- В полуфинале Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом.
- Во втором полуфинале зарубятся Рафаэль Надаль и Диего Шварцман.