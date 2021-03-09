Опубликовано 09/03/2021 в 17:48 GMT | Обновлено 09/03/2021 в 17:49 GMT

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим озвучил главную цель на 2021 год. Австриец возлагает большие надежды на «Ролан Гаррос» и надеется обыграть там Рафу Надаля.

«Честно говоря, для меня самая большая цель – выиграть «Ролан Гаррос», потому что на этом турнире я выступал лучше всего. Особенно после того, как я выиграл первый титул «Большого шлема».

Мне нравится ставить более краткосрочные цели, победа на Открытом чемпионате Франции – это огромное дело, на самом деле, это цель карьеры. Самая большая цель на этот год – победить в Париже Рафаэля Надаля. В прошлом году ему было уже 34, но он провел, вероятно, один из лучших турниров за всю историю. Победить этого парня на центральном корте «Ролан Гаррос» – одна из самых сложных задач в спорте, поэтому я хочу сделать это, пока он выступает», – признался Тим.

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Рафаэль Надаль – рекордсмен по числу побед на «Ролан Гаррос». Испанец выигрывал Открытый чемпионат Франции 13 раз, проиграв за карьеру всего два матча.

Лучшими выступлениями Тима на грунте в Париже были два выхода в финалы в 2018 и 2019 годах, но в обоих матчах Надаль уверенно выигрывал.

Совокупно в четырех схватках с Рафой на «Ролан Гаррос» Тим взял только один сет. При этом австриец имеет равную статистику с Надалем на остальных грунтовых турнирах: 4-4.

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