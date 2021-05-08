Российский теннисист Даниил Медведев будет вторым сеяным на «Ролан Гаррос».

В понедельник Медведев обгонит Рафаэля Надаля и вернется на второе место в рейтинге ATP. Это стало возможным после поражения испанца в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде от Александра Зверева (4:6, 4:6). На следующей неделе Рафа начнет защиту титула «Мастерса» в Риме и не заработает новых очков до «Ролан Гаррос». Это значит, что Медведев станет вторым сеяным на парижском мэйджоре.

Даниил покинул «Мастерс» в Мадриде в третьем круге.

На турнире в Риме Надаль еще будет вторым сеянным, Медведев – третьим.

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