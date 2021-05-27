Стали известны результаты жеребьевки «Ролан Гаррос» в мужском и женском одиночном разряде.

У мужчин в верхнюю половину сетки попали все представители Биг-3: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Более того, серб и швейцарец сыграют в одной четверти – Джокович начнет «Ролан Гаррос» матчем против Тенниса Сандгрена, соперник Федерера еще не определен. Надаль стартует на Открытом чемпионате Франции в игре с австралийцем Алексеем Попыриным.

Первая ракетка России Даниил Медведев попал в нижнюю четверть, его соперник – Александр Бублик из Казахстана. Андрею Рублеву, который попал в одну четверть с Надалем, в первом раунде достался Ян-Леннард Штруфф. В эту же четверть попал Аслан Карацев, который стартует матчем против квалифаера. Россияне могут встретиться уже в четвертом круге. Карен Хачанов сыграет с Иржи Веселы.

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У женщин в верхнюю часть сетки попала Эшли Барти, которая стартует матчем против Бернарды Перы, а также Элина Свитолина – она встретится с Осиан Бабель. Чемпионка «РГ»-2020 Ига Швёнтек сыграет во второй четверти и начнет турнир с матча против Каи Юван. София Кенин стартует с игры против чемпионки-2017 Алены Остапенко. В третьей четверти выступят Арина Соболенко и Серена Уильямс – соперница белорусской теннисистки еще не определена, американка сыграет с Ириной Бегу. В нижней четверти Наоми Осака встретится Патрицией Марией Циг, а Бьянка Андрееску – с Тамарой Зиданшек.

Вероника Кудерметова стартует на «Ролан Гаррос» матчем с Амандой Анисимовой. Екатерина Александрова в первом круге сыграет с Винус Уильямс, Маргарита Гаспарян, – с Энн Ли. Светлана Кузнецова встретится с Викторией Азаренко, Анастасия Потапова – с Лейлой Фернандес, Анастасия Павлюченкова – с Кристиной Макхей. Дарья Касаткина – с Мисаки Дои. Соперницы Анны Блинковой и Варвары Грачевой еще не определены. Елена Веснина, которая попала в сетку по защищенному рейтингу, также сыграет с квалифаером.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 30 мая по 13 июня.

Действующие победители – Рафаэль Надаль и Ига Швёнтек.

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