Опубликовано 02/06/2021 в 15:56 GMT | Обновлено 02/06/2021 в 15:56 GMT

Российский теннисист Карен Хачанов покинул «Ролан Гаррос» после поражения во втором круге. Его соперником был японец Кэй Нисикори, который оказался сильнее – 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 58 минут.

Хачанов выполнил 5 подач навылет (0 у Нисикори) и допустил 3 двойные ошибки (столько же у японца). Карен уступил сопернику по активно выигранным мячам (43-57) и сделал больше невынужденных ошибок (59-56).

Хачанов вел 2-1 по сетам и 2:1 с брейком в четвертом, но не удержал преимущество. В пятой партии российский теннисисит вызывал на корт врача.

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Карен проиграл Кэю третий матч подряд (второй в сезоне) после двух подряд побед.

Соперником Нисикори по третьему кругу станет швейцарец Генри Лааксонен.

По итогам «Ролан Гаррос» Хачанов опустится минимум на две позиции и станет 27-м.

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