Российский теннисист Аслан Карацев не смог преодолеть барьер второго раунда «Ролан Гаррос». Аслан проиграл немецкому ветерану Филиппу Кольшрайберу – 3:6, 6:7, 6:4, 1:6.

На счету Карацева 10 эйсов, 2 двойных ошибки и всего 1 реализованный брейк-пойнт из 5. 37-летний Кольшрайбер набил 7 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов.

За два последних года Кольшрайбер обыграл всего трех теннисистов из топ-100 и шел явным андердогом в матче против россиянина, но победил и прошел в третий круг.

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Счет в противостоянии теннисистов после этой встречи стал 2-0 в пользу Филиппа.

В 2015 году Карацев проиграл Кольшрайберу на Кубке Кремля.

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