Победа Циципаса сократила отставание грека в личке – 6–3 в пользу Медведева. Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Стефанос трижды подал навылет против пяти первых у Медведева, допустил одну двойную, когда у русского их было ноль. А также сделал в два раза меньше невынужденных – 24 против 43.

Следующим соперником Циципаса станет Александр Зверев, который ранее переиграл Алехандро Давидович-Фокина – 6:4, 6:1, 6:1.

Выходом в полуфинал Стефанос Циципас повторил личный рекорд на «ТБШ». Ранее он дважды играл в 1/2 АО, где в 2019-м уступил Надалю, а в 2020-м Медведеву.

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