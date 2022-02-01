Правительство Франции сократило срок действия сертификатов о выздоровлении от ковида с полугода до четырех месяцев. С помощью этих сертификатов можно получить временный медотвод от вакцинации.
Это означает, что участие Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» (пройдет с 22 мая по 5 июня) находится под большим вопросом, так как свой сертификат он получил 16 декабря в Сербии. Эта страна входит в пул держав, оформляющих сертификаты европейского образца, но теперь действие медотвода закончится не 16 июня, а на два месяца раньше.
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Если 20-кратный чемпион «Шлемов» не сделать прививку, а правила не изменятся, то для защиты титула ему понадобится новый сертификат о выздоровлении, полученный между серединой февраля и началом мая. То есть, вариант один – еще раз переболеть.
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Источник:L’Equipe
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