Федерация тенниса России дала официальный комментарий по поводу инцидента с россиянкой Яной Сизиковой на «Роллан Гарос». Ситуация остается неопределенной, ФТР не обладает информацией в полном объеме.

Парижская прокуратура уже заводила на Сизикову дело о договорных матчах в октябре прошлого года. Теперь теннисистку задержали из-за ошибок в матче против австралиек Айлы Томлянович и Сторм Сандерс (россиянки уступили со счетом 1:6, 1:6).

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В одиночном рейтинге WTA Яна Сизикова занимает 765-е место, в парном – 101-е.

Единственный титул она выиграла в 2019 году в Лозанне в паре с Анастасией Потаповой. За всю карьеру, по данным WTA, заработала примерно 170 тысяч евро.

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