Теннисистку Яну Сизикову, задержанную в четверг по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос» в Париже, отпустили на свободу. Расследование в ее отношении все еще продолжается, несмотря на то что мера пресечения в виде задержания под стражей была отменена.
Как сообщает ТАСС, российскую теннисистку отпустили после скандала с обвинениями в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции. Адвокат Сизиковой сообщил, что спортсменка полностью отрицает преступления, которых не совершала. Яну Сизикову обвиняют в спортивной коррупции, за которую предусмотрено наказание в виде пяти лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч евро. Она также подозревается в мошенничестве в составе организованной группы – по этой статье ей может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в 300 тысяч евро.
Несмотря на освобождение из-под стражи, не сообщается, можно ли спортсменке покинуть пределы Франции.
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- В одиночном рейтинге WTA Яна Сизикова занимает 765-е место, в парном – 101-е.
- За всю карьеру, по данным WTA, спортсменка заработала примерно 170 тысяч евро.
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