Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
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Э.Свитолина
3
В.Грачева
0
28 сентября 2020 г.Court Suzanne-Lenglen
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Матч
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