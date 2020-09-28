Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
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К.Ан
1
С.Уильямс
1
28 сентября 2020 г.Court Philippe-Chatrier
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