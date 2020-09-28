Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
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К.Макхэйл
6
5
К.Мухова
2
4
28 сентября 2020 г.Court 10
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