Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге «Ролан Гаррос» победила Аманду Анисимову из США и в интервью Eurosport рассказала об эмоциях от выхода в следующий раунд, важности попадания в число сеянных и текущей форме.

– Вероника, поздравляем с победой. Насколько сложным был для вас матч против теннисистки, которая уже играла здесь, на «Ролан Гаррос», в полуфинале?

– Сегодня был очень тяжелый и напряженный матч – наверное, даже больше ментально, чем теннисно. Не важно, кто бы стоял на той стороне корта – всегда тяжело начинать первый круг, особенно турнир Большого шлема. Ты всегда хочешь показать, на что способен, хочешь выиграть, и это давление сказалось на сегодняшнем матче, чуть-чуть напряженно было.

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– Вы играете здесь на правах сеянной теннисистки. Насколько для вас важно не попадать в первом круге на соперниц, которые находятся выше по посеву, и первые два круга проходить на правах фаворита?

– Наверное, для любого теннисиста важно быть сеянным, потому что в первых двух кругах тебе попадаются не такие сильные соперники. Я имею в виду топы-топы. Конечно, здесь все хорошие и достойные соперники, но да, я думаю, быть сеянной – это хороший шанс проходить как можно дальше.

– Вы показываете отличный теннис в этом году. Как оцените свою форму на текущей стадии сезона?

– Да, в этом сезоне пока что я играю достаточно неплохо. Думаю, нахожусь в неплохой форме: и теннисной, и ментальной. Поэтому остается работать, не думать о дальнейшем, быть здесь и сейчас и надеяться, что все будет хорошо.

В первом круге «Ролан Гаррос» Вероника Кудерметова обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 7:6, 6:1.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с Катериной Синяковой из Чехии.

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