Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла Екатерине Александровой в первом круге «Ролан Гаррос». Уильямс рассказала, как справляется с трудностями во время общения с медиа.

«Я знаю, что каждый, кто задает мне вопросы, не может играть так же хорошо, как делаю это я. И никогда не сможет. Поэтому неважно, что вы говорите или что пишете, вы никогда не повторите мои успехи. Вот как я с этим справляюсь. Но у каждого свой подход», – сказала Уильямс на пресс-конференции.

Александрова уверенно обыграла Уильямс-старшую в двух сетах – 6:3, 6:1.

Наоми Осака снялась с «Ролан Гаррос» после того, как ее оштрафовали за непосещение пресс-конференции.

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