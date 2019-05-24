Серена вышла на первую тренировку «Ролан Гаррос». Зачем была нужна инвалидная коляска, непонятно
Продолжаем недоумевать.
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла на первую тренировку «Ролан Гаррос».
Вчера, 23 мая, 37-летняя Серена была замечена в инвалидной коляске: фото опубликовала бельгийская теннисистка Исалин Бонавентюр. Днем позже появилось видео с официальной тренировки Уильямс-младшей.
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- В первом туре «Ролан Гаррос» Уильямс сыграет с Виталией Дьяченко из России.
- Американка снялась с предыдущего турнира после первого круга из-за травмы.
Серена прилетела в Париж и села в инвалидное кресло
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