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Серена вышла на первую тренировку «Ролан Гаррос». Зачем была нужна инвалидная коляска, непонятно

Серена вышла на первую тренировку «Ролан Гаррос». Зачем была нужна инвалидная коляска, непонятно
Eurosport

24/05/2019 в 14:17Обновлено 25/05/2019 в 23:33

Продолжаем недоумевать.

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла на первую тренировку «Ролан Гаррос».

Вчера, 23 мая, 37-летняя Серена была замечена в инвалидной коляске: фото опубликовала бельгийская теннисистка Исалин Бонавентюр. Днем позже появилось видео с официальной тренировки Уильямс-младшей.

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  • В первом туре «Ролан Гаррос» Уильямс сыграет с Виталией Дьяченко из России.
  • Американка снялась с предыдущего турнира после первого круга из-за травмы.

Серена прилетела в Париж и села в инвалидное кресло

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