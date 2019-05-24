Турнир

В полдень 26 мая телеканалы Eurosport начнут трансляции второго турнира «Большого шлема» сезона-2019. Лучшие теннисисты мира на протяжении двух недель будут разыгрывать грунтовую корону «Ролан Гаррос» на корте Филиппа Шатрие.

Призовой фонд 52-го турнира в Открытой эре составил 42,661 миллиона евро – это на 8% больше, чем в 2018 году. Победительница женского одиночного разряда станет известна 8 июня, а на следующий день сильнейшего грунтовика определят мужчины.

Трансляции

Телеканалы Eurosport готовят для вас сотни часов тенниса практически в бесперебойном режиме. Смотрите теннис на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport 2, Eurosport Gold и, конечно, Eurosport 4K – там зрители впервые увидят парижский мэйджор в формате высочайшей четкости.

Вместе с онлайн-сервисом Eurosport Player телеканалы охватят все главные корты и важнейшие матчи. Все, что не попадет в эфир по телевизору, вы сможете увидеть в интернете. Оформляйте подписку на ru.eurosportplayer.com и смотрите теннис на гаджете или ноутбуке в любое время и в любом месте.

Фавориты

Рафаэль Надаль празднует победу на «Ролан Гаррос»Getty Images

В Париже в мае-июне может быть только один фаворит. Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции 11 раз, включая два последних розыгрыша. Его же букмекеры видят победителем и нового розыгрыша. Рафа неважно провел 2/3 весны, но за неделю до старта мэйджора просто уничтожил в Риме своего главного конкурента – Новака Джоковича. Серб считается претендентом №2. Он идет за вторым некалендарным «Большим шлемом». Тройку фаворитов замыкает Доминик Тим.

У женщин ситуация – похожая. Букмекеры считают, что Симона Халеп защитит титул, хотя ее шансы на повторный успех несравнимо ниже, чем у Рафы. Главные соперницы Халеп – Кики Бертенс и первая ракетка мира Наоми Осака, которая может взять третий «Шлем» подряд.

Среди российских теннисистов выше всех котируются Даниил Медведев и Дарья Касаткина, но в топ-10 фаворитов их нет.

Мужская сетка «Ролан Гаррос»

Женская сетка «Ролан Гаррос»

Шоу

Команда Eurosport–Россия уже в Париже и готовит для вас новые видео и челленджи. Специально для зрителей Eurosport и посетителей сайта Eurosport.ru мы предложим эксклюзивный контент: ежедневные интервью с теннисистами и болельщиками, все закулисье «Ролан Гаррос», развлекательные и познавательные рубрики – будет много интересного!

Следите за соцсетями Eurosport – каждый день мы будем выходить в эфир Вконтакте и в Инстаграме с лайвчатами, тренировками теннисистов и прогулками по самым спортивным локациям Парижа.

Хайлайты матчей, нарезки лучших ударов дня и другие важнейшие моменты турнира смотрите в видеоразделе на сайте Eurosport.

Комментаторы

В команде комментаторов Eurosport звездное пополнение.. Взгляд профессионала, качественный комментарий – все это тебе гарантирует чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Анастасия Мыскина.

Остальных комментаторов вы тоже хорошо знаете: Андрей Кузнецов, Илья Геец Екатерина Бычкова, Александр Каливод, Александр Метревели, Анна Дмитриева Кирилл Дышловой, Николай Саприн, Александр Собкин, Вадим Кольцов, Георгий Шаков и Сергей Дерябкин. Анна Чакветадзе на первой неделе будет комментировать соло, затем к ней присоединится Владас Ташев.

А на первой неделе Владас будет работать прямиком из Парижа. На месте событий и Максим Янчевский.

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