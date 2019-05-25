Париж прикует внимание всех поклонников тенниса в ближайшие две недели: на местных кортах пройдет главный грунтовый турнир года – «Ролан Гаррос».

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Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».

Турнир стартует 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.

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