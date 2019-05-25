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Кто не пустил Надаля к титулу в 2015-м? Как хорошо ты знаком с «Ролан Гаррос»

Кто не пустил Надаля к титулу в 2015-м? Как хорошо ты знаком с «Ролан Гаррос»
Евгений Коростелев

25/05/2019 в 13:47

Проверь свои знания о главном грунтовом турнире года.

Париж прикует внимание всех поклонников тенниса в ближайшие две недели: на местных кортах пройдет главный грунтовый турнир года – «Ролан Гаррос».

Наблюдайте за ходом матчей на каналах Eurosport и в приложении Eurosport Player и делайте ставки на любимцев и их противников, чтобы просмотр стал еще зрелищнее.

  • Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».
  • Турнир стартует 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.
Tennisi

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