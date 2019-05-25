Монфис ну очень виртуозно отбил укороченный Хачанова на тренировке. Карен даже поклонился французу
Повторит во время матча?
Французский теннисист Гаэль Монфис выполнил удар ультра-си на тренировке перед «Ролан Гаррос», которую проводил в паре с Кареном Хачановым.
32-летний Монфис отбил укороченный удар на левом для себя краю корта и пустил мяч между столбом, к которому крепится сетка, и судейской вышкой. Гаэль пришел в восторг от удавшегося приема. Хачанов обнял француза и шутливо отвесил несколько почтительных поклонов.
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- Монфис сыграет в первом круге «Ролан Гаррос» с Даниэлем, Хачанов – со Штебе.
- Оба стартуют в понедельник, 27 мая.
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