Французский теннисист Гаэль Монфис выполнил удар ультра-си на тренировке перед «Ролан Гаррос», которую проводил в паре с Кареном Хачановым.

32-летний Монфис отбил укороченный удар на левом для себя краю корта и пустил мяч между столбом, к которому крепится сетка, и судейской вышкой. Гаэль пришел в восторг от удавшегося приема. Хачанов обнял француза и шутливо отвесил несколько почтительных поклонов.

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Монфис сыграет в первом круге «Ролан Гаррос» с Даниэлем, Хачанов – со Штебе.

Оба стартуют в понедельник, 27 мая.

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