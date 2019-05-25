Сербский теннисист Новак Джокович пробил пол в тренировочном зале на «Ролан Гаррос».

«На разминке в зале перед тренировкой я использовал мяч и сильно ударил им об пол. В итоге я пробил дерево. «Ролан Гаррос», пожалуйста, извини! Кстати, я уехал из Парижа до окончания расследования. Меня теперь снимут с турнира?» – написал 32-летний Джокович.

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Первый соперник Новака на «Ролан Гаррос» – поляк Хуберт Хуркач.

Джокович возглавляет текущий рейтинг ATP.

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