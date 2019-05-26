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Стартовые зарубы Джоковича и Надаля, а еще матчи Медведева, Квитовой и Уильямс

Стартовые зарубы Джоковича и Надаля, а еще матчи Медведева, Квитовой и Уильямс
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14 ч. назад

В борьбу вступают лидеры мужского рейтинга и экс-лидер женского.

Корт Филиппа Шатрие

Каролин Возняцки (Дания, 13) – Вероника Кудерметова (Россия) – начало в 12:00 (мск)

Янник Ханфманн (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Хуберт Хуркач (Польша)

Серена Уильямс (США, 10) – Виталия Дьяченко (Россия)

Рафаэль Надаль

Рафаэль НадальGetty Images

Корт Сюзанн Ленглен

Полин Парментье (Франция) – Кики Бертенс (Нидерланды, 4) – начало в 12:00 (мск)

Сорана Кырстя (Румыния) – Петра Квитова (Чехия, 6)

Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – Петер Гожовчик (Германия)

Доминик Тим (Австрия, 4) – Томми Пол (США)

Корт Симон Матьё

Виктория Кужмова (Словакия) – Ализе Корне (Франция) – начало в 12:00 (мск)

Миша Зверев (Германия) – Ришар Гаске (Франция)

Стэн Вавринка (Швейцария, 24) – Йозеф Ковалик (Словакия)

Барбора Стрыцова (Чехия) – Саманта Стосур (Австралия)

Корт 1

Кайя Канепи (Эстония) – Юлия Гёргес (Германия, 18) – начало в 12:00 (мск)

Джессика Пегула (США) – Эшли Барти (Австралия, 8)

Альяж Бедене (Словения) – Борна Чорич (Хорватия, 13)

Жереми Шарди (Франция) – Кайл Эдманд (Великобритания, 28)

Эшли Барти

Эшли БартиGetty Images

Корт 4

Лорен Дэвис (США) – Кристина Плишкова (Чехия) – начало в 12:00 (мск)

Янник Маден (Германия) – Киммер Коппеянс (Бельгия)

Хауме Мунар (Испания) – Сальваторе Карузо (Италия)

Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – София Кенин (США)

Корт 5

Пабло Каррено (Испания) – Жоау Соуза (Португалия) – начало в 12:00 (мск)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Манди Минелла (Люксембург)

Генри Лааксонен (Швейцария) – Педро Мартинес (Испания)

Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Екатерина Александрова (Россия)

Анастасия Павлюченкова

Анастасия ПавлюченковаGetty Images

Корт 6

Алексей Ватутин (Россия) – Корентен Муте (Франция) – начало в 12:00 (мск)

Чжэн Шуай (Китай) – Варвара Лепченко (США)

Элис Мертенс (Бельгия, 20) – Тамара Зиданшек (Словения)

Максим Жанвье (Франция) – Пабло Куэвас (Уругвай)

Корт 7

Джоанна Конта (Великобритания, 26) – Антония Лоттнер (Германия) – начало в 12:00 (мск)

Людмила Самсонова (Россия) – Донна Векич (Хорватия, 23)

Сергей Стаховский (Украина) Жиль Симон (Франция, 26)

Денис Шаповалов (Канада, 20) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Корт 8

Даян Перри (Франция) – Вера Лапко (Белоруссия) – начало в 12:00 (мск)

Роберто Карбаллес (Испания) – Александр Мюллер (Франция)

Юлия Путинцева (Казахстан) – Ребекка Питерсон (Швеция)

Раду Албои (Румыния) – Теннис Сандгрен (США)

Юлия Путинцева

Юлия ПутинцеваGetty Images

Корт 9

Николоз Басилашвили (Грузия) – Хуан Лондеро (Аргентина) – начало в 12:00 (мск)

Райлли Опелка (США) – Кристиан Гарин (Чили)

Даниэль Коллинс (США) – Татьяна Мария (Германия)

Элисон Риске (США) – Андреа Петкович (Германия)

Корт 10

Миомир Кечманович (Сербия) – Денис Кудла (США) – начало в 12:00 (мск)

Астра Шарма (Австралия) – Шелби Роджерс (США)

Ллойд Харрис (ЮАР) – Лукаш Росол (Чехия)

Куруми Нара (Япония) – Далила Якупович (Словения)

Корт 12

Филип Крайинович (Сербия) – Френсис Тиафо (США, 32) – начало в 12:00 (мск)

Гуидо Андриоцци (Аргентина) – Гвидо Пелья (Аргентина, 19)

Александра Большова (Испания) – Вера Звонарева (Россия)

Сувэй Сьех (Тайвань) – Виктория Голубиц (Швейцария)

Вера Звонарева

Вера ЗвонареваGetty Images

Корт 13

Алекс де Минаур (Австралия, 21) – Брэдли Клан (США) – начало в 12:00 (мск)

Луксика Кумкхум (Тайланд) – Анастасия Севастова (Латвия, 12)

Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес (Испания, 28)

Рудольф Моллекер (Германия) – Александр Бублик (Казахстан)

Корт 14

Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Даниил Медведев (Россия, 12) – начало в 12:00 (мск)

Зарина Дияс (Казахстан) – Одри Альби (Франция)

Бенуа Пэр (Франция) – Мариус Копил (Румыния)

Мари Бузкова (Чехия) – Бьянка Андрееску (Канада, 22)

  • Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».
  • Турнир стартует 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.

«Ролан Гаррос» на Eurosport. Второй мэйджор сезона с комментариями Мыскиной

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