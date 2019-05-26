Eurosport
Стартовые зарубы Джоковича и Надаля, а еще матчи Медведева, Квитовой и Уильямс
В борьбу вступают лидеры мужского рейтинга и экс-лидер женского.
Корт Филиппа Шатрие
Каролин Возняцки (Дания, 13) – Вероника Кудерметова (Россия) – начало в 12:00 (мск)
Янник Ханфманн (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Хуберт Хуркач (Польша)
Серена Уильямс (США, 10) – Виталия Дьяченко (Россия)
Рафаэль НадальGetty Images
Корт Сюзанн Ленглен
Полин Парментье (Франция) – Кики Бертенс (Нидерланды, 4) – начало в 12:00 (мск)
Сорана Кырстя (Румыния) – Петра Квитова (Чехия, 6)
Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – Петер Гожовчик (Германия)
Доминик Тим (Австрия, 4) – Томми Пол (США)
Корт Симон Матьё
Виктория Кужмова (Словакия) – Ализе Корне (Франция) – начало в 12:00 (мск)
Миша Зверев (Германия) – Ришар Гаске (Франция)
Стэн Вавринка (Швейцария, 24) – Йозеф Ковалик (Словакия)
Барбора Стрыцова (Чехия) – Саманта Стосур (Австралия)
Корт 1
Кайя Канепи (Эстония) – Юлия Гёргес (Германия, 18) – начало в 12:00 (мск)
Джессика Пегула (США) – Эшли Барти (Австралия, 8)
Альяж Бедене (Словения) – Борна Чорич (Хорватия, 13)
Жереми Шарди (Франция) – Кайл Эдманд (Великобритания, 28)
Эшли БартиGetty Images
Корт 4
Лорен Дэвис (США) – Кристина Плишкова (Чехия) – начало в 12:00 (мск)
Янник Маден (Германия) – Киммер Коппеянс (Бельгия)
Хауме Мунар (Испания) – Сальваторе Карузо (Италия)
Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – София Кенин (США)
Корт 5
Пабло Каррено (Испания) – Жоау Соуза (Португалия) – начало в 12:00 (мск)
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Манди Минелла (Люксембург)
Генри Лааксонен (Швейцария) – Педро Мартинес (Испания)
Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Екатерина Александрова (Россия)
Анастасия ПавлюченковаGetty Images
Корт 6
Алексей Ватутин (Россия) – Корентен Муте (Франция) – начало в 12:00 (мск)
Чжэн Шуай (Китай) – Варвара Лепченко (США)
Элис Мертенс (Бельгия, 20) – Тамара Зиданшек (Словения)
Максим Жанвье (Франция) – Пабло Куэвас (Уругвай)
Корт 7
Джоанна Конта (Великобритания, 26) – Антония Лоттнер (Германия) – начало в 12:00 (мск)
Людмила Самсонова (Россия) – Донна Векич (Хорватия, 23)
Сергей Стаховский (Украина) – Жиль Симон (Франция, 26)
Денис Шаповалов (Канада, 20) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Корт 8
Даян Перри (Франция) – Вера Лапко (Белоруссия) – начало в 12:00 (мск)
Роберто Карбаллес (Испания) – Александр Мюллер (Франция)
Юлия Путинцева (Казахстан) – Ребекка Питерсон (Швеция)
Раду Албои (Румыния) – Теннис Сандгрен (США)
Юлия ПутинцеваGetty Images
Корт 9
Николоз Басилашвили (Грузия) – Хуан Лондеро (Аргентина) – начало в 12:00 (мск)
Райлли Опелка (США) – Кристиан Гарин (Чили)
Даниэль Коллинс (США) – Татьяна Мария (Германия)
Элисон Риске (США) – Андреа Петкович (Германия)
Корт 10
Миомир Кечманович (Сербия) – Денис Кудла (США) – начало в 12:00 (мск)
Астра Шарма (Австралия) – Шелби Роджерс (США)
Ллойд Харрис (ЮАР) – Лукаш Росол (Чехия)
Куруми Нара (Япония) – Далила Якупович (Словения)
Корт 12
Филип Крайинович (Сербия) – Френсис Тиафо (США, 32) – начало в 12:00 (мск)
Гуидо Андриоцци (Аргентина) – Гвидо Пелья (Аргентина, 19)
Александра Большова (Испания) – Вера Звонарева (Россия)
Сувэй Сьех (Тайвань) – Виктория Голубиц (Швейцария)
Вера ЗвонареваGetty Images
Корт 13
Алекс де Минаур (Австралия, 21) – Брэдли Клан (США) – начало в 12:00 (мск)
Луксика Кумкхум (Тайланд) – Анастасия Севастова (Латвия, 12)
Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес (Испания, 28)
Рудольф Моллекер (Германия) – Александр Бублик (Казахстан)
Корт 14
Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Даниил Медведев (Россия, 12) – начало в 12:00 (мск)
Зарина Дияс (Казахстан) – Одри Альби (Франция)
Бенуа Пэр (Франция) – Мариус Копил (Румыния)
Мари Бузкова (Чехия) – Бьянка Андрееску (Канада, 22)
- Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».
- Турнир стартует 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.
«Ролан Гаррос» на Eurosport. Второй мэйджор сезона с комментариями Мыскиной
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