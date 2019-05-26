Тренировки Джоковича, Надаля и Федерера на «Ролан Гаррос» собрали полный стадион

Тренировки теннисных топов на «Ролан Гаррос» собрали полные трибуны второго по значимости стадиона турнира.

Около 10 тысяч болельщиков пришли на корт имени Сюзанн Ленглен, чтобы понаблюдать за сессиями Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Рождера Федерера.

«Финал? Нет, просто тренировка Федерера на корте Ленглен», – написал один из болельщиков, выложив фото заполненных трибун.

«Сколько народу, вау! Спасибо за овации», – написал 37-летний Роджер, приехавший на «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года.

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Федерер стартует на «Ролан Гаррос» сегодня, он сыграет против итальянца Лоренцо Сонего.

Джокович сыграет завтра, 27 мая, против Хуберта Хуркача (Польша), Надаль сразится в понедельник с Янником Ханфманном.

Джокович: «На тренировке я ударил мячом об пол и пробил дерево. Меня теперь снимут с турнира?»

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