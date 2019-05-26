Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями после победы над немкой Анжелик Кербер в первом круге «Ролан Гаррос».

«Я не знаю, что сказать. Конечно, это большое счастье, я спала и видела эту победу, когда еще только вышла на корт в пять лет. Хочу сказать спасибо команде и семье, потому что все меня поддерживали, все настраивали, и это дало мне очень много уверенности и сил. А это очень важно. Я рада, очень рада», – сказала Потапова в разговоре с Eurosport.

Потапова выиграла у Кербер со счетом 6:4, 6:2.

Во втором круге Анастасия сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

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