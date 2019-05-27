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«Играла за Британию, но она дочь Украины». Узнать о раке после свадьбы и умереть через 5 месяцев
Пять лет без Елены Балтачи.
Первый день медового месяца – это всегда что-то удивительное. Парочки срываются в красивые места, гуляют и путешествуют по разным странам и запоминают это время на всю оставшуюся жизнь.
Первый день медового месяца теннисной семьи обычно заканчивается фразой «Давай хоть немного побудем дома». Игроки, тренеры, массажисты, менеджеры и спарринг-партнеры вечно ночуют в отелях, ненавидят бесконечные перелеты и к концу сезона устают от жизни, похожей на гастрольный тур престарелой рок-группы.
Елена Балтача и ее бывший тренер Нино Северино точно так же хотели домашний и уютный медовый месяц. 8 декабря 2013-го Бэлли, как ее называли в теннисном мире, с мужем провели первый совместный день новой жизни в Лондоне – катались на колесе обозрения London Eye, посидели в классном ресторанчике, заглянули в джазовый клуб. Но все равно закончили вечер совместной тренировкой на корте, потому что Лена не хотела резко терять форму.
Елена Балтача, Нино СевериноGetty Images
Ее мучил жуткий кашель, и так было уже не первый месяц. Нино привычно спросил жену, чем ей помочь, но девушка лишь криво улыбнулась: «Это, наверное, из-за печени, ты же знаешь». Еще в 19 лет теннисистке диагностировали первичный склерозирующий холангит и прописали жесткую диету. «У Алены проблемы со здоровьем такие же, как у меня в свое время, когда печенка не воспринимала антибиотики», – по-простому объяснил отец, известный советский футболист Сергей Балтача.
Северино, конечно, волновался за жену – он старше ее на 19 лет и знает цену здоровью. Лена закончила карьеру, потому что хотела пожить для себя и вне тенниса. Она была первой ракеткой Великобритании и играла на домашней Олимпиаде, но больших успехов никогда не было – максимум третьи круги на турнирах «Большого шлема», и те остались где-то десятилетие назад. В 30 стремиться уже не к чему, цепляться за титулы на ITF-ивентах глупо, лучше заняться собственным организмом и тренировать детей, чтобы они стали круче тебя.
Елена БалтачаGetty Images
У Балтачи еще до свадьбы была высокая температура, они с Нино ходили по врачам, но ее симптомы не указывали на проблемы с печенью, а анализы приходили чистыми. В январе страшно закололо в боку, и тогда доктора нашли, в чем дело. Отправили к онкологу, просили пожить для себя и ни на что не надеяться.
«Когда Бэлли поставили диагноз «рак печени», она была шокирована и выглядела очень потерянной, – проглатывает комок в горле Северино. – Я был в какой-то прострации. Это очень и очень тяжело, поверьте. Тысячи людей переживают ужаснейшие вещи, но ей было всего 30, она только закончила карьеру и планировала так много хорошего. А мы оказались в этой борьбе».
Оказаться один на один – а это все равно не микст и не парный матч – можно по-разному. Некоторые исполняют мечты всей жизни, некоторые закрываются в себе и думают, за что их наказывает судьба, некоторые срываются за несправедливость на окружающих и близких.
Лена же вела войну с онкологией и оставалась самой собой, какой ей знают подруги по WTA-туру. «Она ни разу за все испытание не жаловалась ни на что, – вспомнил этот трудный период Нино Северино. – Без конца говорила «Пожалуйста» и «Спасибо» каждому, ко всем относилась с уважением. И всегда ставила мои чувства превыше своих, не хотела, чтобы я расстраивался».
Елена Балтача, Нино СевериноGetty Images
Балтача была большим оптимистом, и это очень ценилось в теннисе. Неважно, кто стоял по ту сторону сетки – в лениной голове всегда было четкое убеждение, что шансы есть. На турнире в Мемфисе в четвертьфинале-2010 Бэлли попалась первая сеяная Мария Шарапова. «Она не знала, что я говорю по-русски, – с улыбкой через год рассказывала Елена. – Так что после какого-то ралли крикнула «Давай», и она, наверное, такая: «Ага, ладно». В следующем розыгрыше Шарапова пробила невероятный драйв-воллей – и все, ее понесло, полились русские ругательства. Маше не нравилось, и я знала, что ей не нравится. Рукопожатие после матча, конечно, выглядело комично», – веселилась Лена.
Трагедия была в том, что онкология не отступала. Рак печени – один из самых сложных видов болезни, лишь один из пяти остается в живых через год после появления опухоли. Пять лет протягивает лишь каждый 20-й, остальных 19 заболевших давно оплакивают родственники.
Елена БалтачаGetty Images
Врачи связали заболевание теннисистки с аварией на Чернобыльской АЭС. «Воздействие радиации увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований», – заявил профессор Кароль Сикора. «У детей, выросших после чернобыльской катастрофы, более высокий риск развития рака и аутоимунных заболеваний», – подтвердила глава благотворительной организации Chernobyl Children’s Lifeline Гэйл Макдональд.
Эксперты утверждают, что из-за аварии на АЭС в 1986-м на Украине, в России, Белоруссии и соседних республиках более 10 тысяч человек заболели раком исключительно от последствий радиации. Семья Балтачи уехала из СССР в Великобританию в 1989-м – через три года после выброса опасных веществ.
В первые дни после диагноза Алена запрещала Нино говорить кому бы то ни было о ее болезни и очень переживала о своем состоянии. «Иногда мне не нужно было смотреть на нее утром, но я все понимал о ее организме по тому, как она шла в ванную по утрам», – уверял Северино. Они поженились в декабре 2013-го, а 4 мая 2014-го Елена Балтача умерла в собственном доме. Рак дал ей всего пять месяцев счастливой замужней жизни.
Елена БалтачаGetty Images
Ее гроб на похоронах накрыли жовто-блакитным флагом – на этом настояли родители и старший брат. «Она на Украине родилась, она дочь этой земли», – горько произнес Сергей Балтача. Ее друзья и родственники пришли в ярких цветах – этого хотела сама Лена, не любившая все черное. Также распорядители на похоронах просили не приносить цветы к могиле, а вместо этого перевести деньги на кампанию Rally For Bally. Все средства поровну поделили между Королевским благотворительным фондом и теннисной академией Елены Балтачи, созданной для занятий малоимущих детей.
За день до похорон Алены на кортах ее школы мастер-класс дали известные люди индустрии – первая ракетка Британии Лора Робсон, капитан сборной в Кубке Федерации Леон Смит, бывший партнер Лены в парном разряде Энн Кеатавонг, глава женской теннисной ассоциации Англии Йен Бейтс и экс-капитан Джуди Маррей. Более 70 детишек в возрасте от 5 до 13 лет стучали ракеткой по мячу и впитывали знания, потому что так хотела Балтача.
Спустя пять лет после смерти Бэлли через ее фонд прошло более 10 тысяч детей из сложных семей, у которых нет возможности отдать сыновей и дочерей в теннис. Джуди Маррей и Кеатовонг до сих пор проводят мастер-классы, и благодаря им у академии подрастают бриллиантики. Например, 14-летняя Джастис Холл попала в сборную своего возраста и уже получает полноценную стипендию в престижной Culford School.
«Конечно, красиво звучит, что академия Балтачи даст теннису кого-то, кто пойдет по лениным стопам и, например, выиграет в ее честь Уимблдон, – качает головой Северино. – Но, если честно, Бэлли никогда так не думала, это небольшое клише. Для нее было важно помогать детям через игру и давать им возможность заниматься фантастическим спортом, в который они иначе не могли бы попасть».
Нино Северино очень тяжело без жены. Он лишь год назад оправился от непростого внутреннего состояния (он намеренно избегает слова «депрессия») и признает, что потерял родственную душу. 54-летний мужчина съехал из их общего дома, потому что воспоминания были слишком тяжелы, но хранит все ленины вещи в отдельной комнате и развешивает в новой квартире ее фотографии.
На все тренировки в академии Балтачи Нино берет с собой ее старую ракетку, но не отбивает мячи, а лишь показывает удары. Северино сказал, что в ракетке находит утешение, а еще что она напоминает о жене. Но еще больше мужчина делает для того, чтобы Елену Балтачу не забывали в Британии. У них не было детей, но каждый ребенок из академии назовет Бэлли родной мамой, даже если никогда не видел ее лично. Потому что больше Балтачи для них не сделал никто.