У аргентинского теннисиста Гвидо Пельи три больших достижения: Кубок Дэвиса-2016, победа на турнире в Сан-Паулу-2019 и самое грандиозное – сердечко Стефани Демнер.

Теннисист и модель познакомились в 2018-м благодаря инстаграму: Стефани увидела Гвидо в одном из постов Диего Шварцмана, посвященных Кубку Дэвиса, и выпросила телефон будущего жениха. Пара стала неразлучной, и за неделю до старта «Ролан Гаррос» Пелья сделал возлюбленной предложение.

После встречи со Стефани Гвидо взял первый титул в АТР-туре, а теперь, может быть, добьется большего, чем третий раунд мэйджоров.

Прежде Демнер встречалась с Хуаном Мартином дель Потро и комиком Грего Розельо.

14 мая Пелья установил карьерный рекорд, став 21-й ракеткой мира.

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