Российская теннисистка Вероника Кудерметова одолела датчанку Каролин Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос».

22-летняя Кудерметова всухую проиграла 13-й ракетке мира первый сет, но взяла второй и третий. Итоговый счет поединка – 0:6, 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

Кудерметова два раза подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и сделала три двойные ошибки. У Возняцки – пять брейк-пойнтов, три эйса и одна двойная ошибка.

Во втором раунде Кудерметова сыграет с победительницей пары Зарина Дияс (Казахстан) – Одри Альби (Франция).

Вероника идет на 68-м месте рейтинга WTA.

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