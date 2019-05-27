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Кудерметова победила Возняцки после 0:6 в первом сете
Еще одна промежуточная победа русского тенниса.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова одолела датчанку Каролин Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос».
22-летняя Кудерметова всухую проиграла 13-й ракетке мира первый сет, но взяла второй и третий. Итоговый счет поединка – 0:6, 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.
Кудерметова два раза подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и сделала три двойные ошибки. У Возняцки – пять брейк-пойнтов, три эйса и одна двойная ошибка.
- Во втором раунде Кудерметова сыграет с победительницей пары Зарина Дияс (Казахстан) – Одри Альби (Франция).
- Вероника идет на 68-м месте рейтинга WTA.
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