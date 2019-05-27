Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила борьбу на «Ролан Гаррос» в первом круге, уступив Мэнди Минелле из Люксембурга.

27-летняя Павлюченкова проиграла в двух сетах, итоговый счет поединка – 4:6, 2:6. Матч продлился 1 час 16 минут. Анастасия сделала девять двойных ошибок и шесть раз подала навылет. Минелла допустила двойную ошибку один раз и реализовала пять брейк-пойнтов.

Представительница Люксембурга во втором круге сыграет с победительницей пары Луксика Кумкхум (Тайланд) – Анастасия Севастова (Латвия).

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