Вторая ракетка России Даниил Медведев завершил выступление на «Ролан Гаррос»-2019, проиграв в первом же круге хозяину корта Пьер-Южу Эрберу – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

За 3 часа 54 минуты Медведев 2 раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 23. У Эрбера 3 эйса, 7 брейков и 4 двойных.

Во втором раунде Эрбер сыграет с победителем матча Бенуа Пэр – Мариус Копил.

Медведев был посеян в Париже под 12-м номером.

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