Серена вышла на матч против Дьяченко в костюме в оголенным пупком
Следующий уровень после костюма кошки.
В первом раунде «Ролан Гаррос»-2019 встретились американка Серена Уильямс и представительница России Виталия Дьяченко.
Серена появилась на корте в фирменной экипировке от Nike: топ и юбке-шортах, оставивших оголенным живот теннисистки.
Неигровая версия этого костюма выглядит вот так:
- Серена выигрывала «Ролан Гаррос» в 2002, 2013 и 2015 годах.
- В прошлом году младшая Уильямс дошла до четвертого круга французского мэйджора, после чего снялась с турнира.
Серена прилетела в Париж и села в инвалидное кресло
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