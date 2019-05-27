Twitter

Серена вышла на матч против Дьяченко в костюме в оголенным пупком

Серена вышла на матч против Дьяченко в костюме в оголенным пупком
Eurosport

12 мин. назад

Следующий уровень после костюма кошки.

В первом раунде «Ролан Гаррос»-2019 встретились американка Серена Уильямс и представительница России Виталия Дьяченко.

Серена появилась на корте в фирменной экипировке от Nike: топ и юбке-шортах, оставивших оголенным живот теннисистки.

Неигровая версия этого костюма выглядит вот так:

  • Серена выигрывала «Ролан Гаррос» в 2002, 2013 и 2015 годах.
  • В прошлом году младшая Уильямс дошла до четвертого круга французского мэйджора, после чего снялась с турнира.

Серена прилетела в Париж и села в инвалидное кресло

Eurosport на iOS

8Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте