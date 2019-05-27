Eurosport
«Можно позволить себе что-нибудь красивенькое купить». Эмоции Кудерметовой после победы над Возняцки
Очень милая и обаятельная девушка.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями после победы над экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос» (0:6, 6:3, 6:3).
«Вышла я вроде бы настроена, пыталась играть в свой теннис, но как-то... Чувствовала себя хорошо, но какие-то глупые ошибки, быстро заканчивались розыгрыши. Старалась не расстраиваться и играть каждый мяч, старалась быть чуть более агрессивной, и я думаю, что у меня получилось. Я этому рада», – заявила 22-летняя теннисистка.
- Во втором круге Кудерметова сразится с представительницей Казахстана Зариной Дияс.
- Вероника впервые выиграла матч в основной сетке «Ролан Гаррос».
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