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Дьяченко взяла сет у Серены, но дальше прошла американка
Дальше младшая Уильямс сыграет либо с Нарой Куруми, либо с Далилой Якупович.
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла представительницу России Виталию Дьяченко в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:1, 6:0.
Матч продолжался 1 час 32 минуты. Серена выполнила 9 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11-ти. На счету Дьяченко ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из пяти.
- В следующем раунде Уильямс-младшая сыграет с победительницей пары Нара Куруми (Япония) – Далила Якупович (Словения).
- В прошлом году Серена дошла до четвертого круга «Ролан Гаррос», после чего снялась из-за травмы.
Серена вышла на матч против Дьяченко в костюме в оголенным пупком
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