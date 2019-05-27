Eurosport
«Поставила себе цель получить удовольствие от игры». Александрова – о выходе во второй круг
Расслабилась и порадовала результатом.
Теннисистка из России Екатерина Александрова рассказала о победе над румынкой Михаэлой Бузарнеску в первом круге «Ролан Гаррос».
«Плана как такового не было, потому что последний грунтовый сезон не задался. Я просто поставила себе цель получить удовольствие от игры. Не знаю, что получилось, но с результатом я спокойна», – поделилась Екатерина в послематчевом интервью Eurosport.
- Во втором круге Александрова сыграет с австралийкой Самантой Стосур.
- Екатерина занимает 58-е место в текущем рейтинге WTA.
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