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«По ходу сезона поняла, что надо забыть о защите очков». Интервью Касаткиной после первого круга

«По ходу сезона поняла, что надо забыть о защите очков». Интервью Касаткиной после первого круга
Eurosport

1 час назад

Дарья подвела итоги матча против Джасмине Паолини.

Первая ракетка России Дарья Касаткина стартовала на «Ролан Гаррос»-2019 с победы над итальянкой Джасмине Паолини – 6:2, 6:3. За 1 час 10 минут 22-летняя теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов, один раз подала навылет при шести двойных.

После игры Касаткина пообщалась с корреспондентом Eurosport. Дарья рассказала о погоде в Париже, подвела итоги матча и призналась, что ее устроил столь поздний старт на «Ролан Гаррос».

  • Во втором раунде Дарья встретится с олимпийской чемпионкой Рио Моникой Пюиг.
  • Касаткина занимает 21-е место в мировом рейтинге WTA.
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