Первая ракетка России Дарья Касаткина стартовала на «Ролан Гаррос»-2019 с победы над итальянкой Джасмине Паолини – 6:2, 6:3. За 1 час 10 минут 22-летняя теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов, один раз подала навылет при шести двойных.

После игры Касаткина пообщалась с корреспондентом Eurosport. Дарья рассказала о погоде в Париже, подвела итоги матча и призналась, что ее устроил столь поздний старт на «Ролан Гаррос».

Во втором раунде Дарья встретится с олимпийской чемпионкой Рио Моникой Пюиг.

Касаткина занимает 21-е место в мировом рейтинге WTA.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android