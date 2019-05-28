Eurosport
«По ходу сезона поняла, что надо забыть о защите очков». Интервью Касаткиной после первого круга
Дарья подвела итоги матча против Джасмине Паолини.
Первая ракетка России Дарья Касаткина стартовала на «Ролан Гаррос»-2019 с победы над итальянкой Джасмине Паолини – 6:2, 6:3. За 1 час 10 минут 22-летняя теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов, один раз подала навылет при шести двойных.
После игры Касаткина пообщалась с корреспондентом Eurosport. Дарья рассказала о погоде в Париже, подвела итоги матча и призналась, что ее устроил столь поздний старт на «Ролан Гаррос».
- Во втором раунде Дарья встретится с олимпийской чемпионкой Рио Моникой Пюиг.
- Касаткина занимает 21-е место в мировом рейтинге WTA.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте