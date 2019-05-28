Eurosport

Дель Потро проиграл первый сет, но затес нес соперника с корта

Дель Потро проиграл первый сет, но затес нес соперника с корта
Eurosport

48 мин. назадОбновлено Только что

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро победил чилийца – 3:6, 6:2, 6:1, 6:4.

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте