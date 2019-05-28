«Боюсь набрать вес после завершения карьеры». Новый дневник Хачанова

Лучший теннисист России Карен Хачанов рассказал Eurosport о питании и времяпрепровождении.

«В отпуске отключаюсь, ем все подряд. Потому что отдыха у теннисистов, как вы знаете, две недели в году. Тренировки, тренировки – ты полностью тренируешься, отдых – полностью отдыхаешь. Это больше полезно для головы, чем в физичеком плане», – заявил Карен.

В первом круге Хачанов отдал всего 6 геймов немцу Седрик-Марселю Штебе – 6:1, 6:1, 6:4.

В следующем матче соперником первой ракетки России станет победитель матча Баррер – Эбден.

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