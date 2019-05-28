Twitter

Немецкий теннисист бросил полотенце мальчику, но его забрал самый наглый в мире толстяк

Немецкий теннисист бросил полотенце мальчику, но его забрал самый наглый в мире толстяк
Eurosport

52 мин. назад

Главное – чтобы не пострадала детская психика.

Тунисский теннисист Малек Жазири в первом круге «Ролан Гаррос» уступил немцу Оскару Отте – 3:6, 1:6, 6:4, 0:6.

По окончании матча Отте бросил свое полотенце одному из юных фанатов, но сувенир буквально из рук мальчика вырвал какой-то пухленький дядя.

«Ну, как же можно так поступать?» – отреагировал на ситуацию американец Тэйлор Фритц.

  • Во втором круге Отте сыграет с Роджером Федерером.
  • «Ролан Гаррос»-2019 стартовал 27 мая и завершится 9 июня.

Теннисный тренер, к которому ты точно запишешься на уроки. Просто посмотри на ее фоточки

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте