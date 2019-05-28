Немецкий теннисист бросил полотенце мальчику, но его забрал самый наглый в мире толстяк
Главное – чтобы не пострадала детская психика.
Тунисский теннисист Малек Жазири в первом круге «Ролан Гаррос» уступил немцу Оскару Отте – 3:6, 1:6, 6:4, 0:6.
По окончании матча Отте бросил свое полотенце одному из юных фанатов, но сувенир буквально из рук мальчика вырвал какой-то пухленький дядя.
«Ну, как же можно так поступать?» – отреагировал на ситуацию американец Тэйлор Фритц.
- Во втором круге Отте сыграет с Роджером Федерером.
- «Ролан Гаррос»-2019 стартовал 27 мая и завершится 9 июня.
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