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«Расслабляюсь, будто уже проиграла». Блинкова – о камбэке с 0:4 в решающей партии
20-летняя теннисистка прошла соотечественницу Маргариту Гаспарян.
Представительница России Анна Блинкова рассказала, как ей удалось победить Маргариту Гаспарян, которой она уступала с двумя брейками в решающем сете.
«Уже не в первый раз у меня такое получается. В этот момент я просто расслабляюсь и играю, будто уже проиграла, просто мяч за мячом», – поделилась секретом Блинкова.
- Во втором круге Блинкова встретится с хозяйкой кортов Каролин Гарсией.
- Анна занимает 117-е место в рейтинге. Ранее она не играла на «Ролан Гаррос».
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