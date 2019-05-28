«Расслабляюсь, будто уже проиграла». Блинкова – о камбэке с 0:4 в решающей партии

Представительница России Анна Блинкова рассказала, как ей удалось победить Маргариту Гаспарян, которой она уступала с двумя брейками в решающем сете.

«Уже не в первый раз у меня такое получается. В этот момент я просто расслабляюсь и играю, будто уже проиграла, просто мяч за мячом», – поделилась секретом Блинкова.

Во втором круге Блинкова встретится с хозяйкой кортов Каролин Гарсией.

Анна занимает 117-е место в рейтинге. Ранее она не играла на «Ролан Гаррос».

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