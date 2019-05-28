Eurosport
«На каждом турнире хочется показать хороший результат». Хачанов доволен игрой в первом круге
Карен отдал сопернику всего шесть геймов.
Российский теннисист Карен Хачанов стартовал на Открытом чемпионате Франции с победы над немцем Седриком-Марселем Штебе – 6:1, 6:1, 6:4.
В разговоре с корреспондентом Eurosport.ru Карен рассказал о подготовке к матчу, трудностях, которые он испытывал во время игры, и глобальных планах на парижский мэйджор.
- Во втором круге Хачанов сыграет с французом Грегуром Баррером.
- «Ролан Гаррос»-2019 стартовал 27 мая и завершится 9 июня.
Как пробивать бэкхенд по линии? Краткий курс от Халеп
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте