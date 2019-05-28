«На каждом турнире хочется показать хороший результат». Хачанов доволен игрой в первом круге

Российский теннисист Карен Хачанов стартовал на Открытом чемпионате Франции с победы над немцем Седриком-Марселем Штебе – 6:1, 6:1, 6:4.

В разговоре с корреспондентом Eurosport.ru Карен рассказал о подготовке к матчу, трудностях, которые он испытывал во время игры, и глобальных планах на парижский мэйджор.

Во втором круге Хачанов сыграет с французом Грегуром Баррером.

«Ролан Гаррос»-2019 стартовал 27 мая и завершится 9 июня.

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