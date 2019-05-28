Российская теннисистка Виталия Дьяченко произвела фурор среди зрителей «Ролан Гаррос» после матча с американкой Сереной Уильямс.

Пусть Дьяченко и проиграла Серене в трех сетах (6:2, 1:6, 0:6), но ее выступление понравилось многим болельщикам. «Виталия Дьяченко напоминает мне Марию Шарапову в лучшие годы. У нее невероятная агрессия и сила», – цитирует одного из интернет-пользователей sportmail.ru.

«Очень тяжело фокусироваться на самой игре во время матчей с участием Дьяченко», – добавил другой болельщик.

А издание Adelaide Now восхитилось накачанными руками Виталии, выпустив материал под названием «Дорогая Саманта Стосур, взгляни на эти ручищи».

Стосур – австралийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

Саманта прославилась не только классным теннисом, но и гипермускулистыми руками.

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