Фавориты

Мужчины

Александр ЗверевGetty Images

В мужской половине турнира все спокойно и без сенсаций. Топ-10 сеяных теннисистов продолжили путь к финалу. Тяжелее других сложился матч для Александра Зверева: немец вел 2-0 по сетам против австралийца Джона Миллмана, но закрыл соперника только в пятой партии и после четырех часов на корте. Чуть менее затяжным, но таким же эмоциональным получился первый круг для Доминика Тима. Австриец встречался с малоизвестным американцем Томи Полом и на тай-брейке третьего сета при 1-1 по партиям имел 0:4, но все же выиграл с итоговым счетом 3-1.

Большие потери у мужчин понесла Россия, представленная на турнире тремя теннисистами. Если Карен Хачанов отдал немцу Штебе всего шесть геймов и провел лайтовую тренировку перед следующим раундом (там его ждет Баррер), то Даниил Медведев и Алексей Ватутин покинули соревнования. Ватутин дважды комфортно вел у местного игрока Корентена Муте (5:1 на тай-брейке второго сета, 3:1 с брейком в третьем), но завершил матч всухую (0-3). Куда обиднее сложился поединок для Медведева, который уверенно повел 2-0 против Пьер-Юж Эрбера, но травма спины и французская поддержка разбили Даниила.

Женщины

В женской части дела сложились намного веселее. Произошли как минимум две сенсации, к которым приложили ракетки девушки из России. Анастасия Потапова переиграла Анжелик Кербер (6:4, 6:2): немка, согласившаяся перед матчем, что ее любовь с «РГ» не очень взаимна, выбыла в первый же день во второй раз за три года (снова от русской – в 2017-м от Макаровой). Вероника Кудерметова ужасно начала матч против Каролин Возняцки (0:6), но нашла в себе силы отыграться.

Непросто сложились игры для Наоми Осаки и действующей чемпионки Симоны Халеп. Японка была в двух очках от поражения во встрече с Анной-Каролиной Шмидловой (словачка дважды подавала на матч), но выпуталась. Халеп провела неоднозначный матч против Айлы Томлянович, который завершился пусть и разгромом экс-девушки Кирьоса, но в трех сетах. Серена Уильямс показала, как нужно включать турбо: американка, вышедшая на корт в костюме с надписями «королева, богиня, мать», отдала первую партию Виталии Дьяченко, но потом смела соперницу с корта (2:6, 6:1, 6:0).

А еще Петра Квитова снялась с турнира. Увы, но чешка не поборется за первую строчку рейтинга.

Цитата раунда

«Этот турнир не для меня», – коротко отрецензировал свое выступление Бернард Томич. Австралиец за полтора часа проиграл Тэйлору Фритцу и согласился с Ником Кирьосом, что «Ролан Гаррос» не очень.

Цифры раунда

Роджер Федерер впервые за 4 года вышел на корт и выиграл матч на «Ролан Гаррос».

Наоми Осака выиграла 15-й матч на «Шлемах» подряд.

Лопес и Карлович провели самый возрастной матч в истории «Ролан Гаррос»: суммарно игрокам 77 лет.

Даниил Медведев проиграл третий из трех пятисетовиков в карьере.

Светлана Кузнецова уступила в первом круге на четвертом «Шлеме» подряд.

Происшествие раунда

Представителю США Маккензи Макдональду сделалось плохо по ходу встречи против Йосихито Нисиоки из Японии. Макдональд вел 2-1 по сетам, но соперник сравнял счет. В начале решающей партии Маккензи отошел к стенке, после чего его стошнило.

Видео - Макдональда стошнило прямо на корт по ходу матча против Нисиоки 02:49

Кадр раунда

Анимационный вариант кульминационного момента из матча Медведев – Эрбер. Француз пробрался во второй круг, отыгравшись с 0-2 по сетам.

Топ-5 интересных матчей второго круга

Мужчины

Григор Димитров – Марин Чилич (29 мая)

Янник Маден – Рафаэль Надаль (29 мая)

Оскар Отте – Роджер Федерер (29 мая)

Новак Джокович – Генри Лааксонен (30 мая)

Доминик Тим – Александр Бублик (30 мая)

Женщины

Катерина Козлова – Элина Свитолина (29 мая)

Виктория Кужмова – Кики Бертенс (29 мая)

Дарья Касаткина – Моника Пуиг (30 мая)

Наоми Осака – Виктория Азаренко (30 мая)

Арина Соболенко – Аманда Анисимова (30 мая)

Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».

Турнир стартовал 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.

«Ролан Гаррос» на Eurosport. Второй мэйджор сезона с комментариями Мыскиной

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