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Eurosport.ru обновил онлайн-страницы теннисных матчей – теперь они еще красивее
Ну вот, еще меньше причин закрывать вкладку с нашим сайтом.
На Eurosport.ru появился новый дизайн онлайн-страниц теннисных матчей.
Теперь во время «Ролан Гаррос» и других турниров за играми любимых теннисистов следить еще удобнее. Посмотрите же быстрее сами.
Во вкладке «Матч» теперь свежая информация о соперниках – их рейтинг, возраст, рост и вес, а также счет последних пяти встреч.
После клика на «Все матчи» легко увидеть игры, которые идут на турнире сейчас, планируются к запуску в этот же день или уже закончились на кортах.
Про вкладку «Комментарии» вы точно знаете – интереснее всего обсуждать бэкхенды и крученые подачи именно с пользователями Eurosport.ru.
Чтобы посмотреть официальную видеотрансляцию «Ролан Гаррос» и других турниров, всего лишь кликните на Eurosport Player. За 4,99 евро в месяц вам станут доступны все корты и все матчи «Ролан Гаррос», прямые трансляции телеканалов семьи Eurosport и кучу других видео по запросу.
Следить за лучшими теннисными матчами на нашем сайте было очень стильно, а стало очень-очень стильно. Надеемся, вам понравится.
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