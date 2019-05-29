На Eurosport.ru появился новый дизайн онлайн-страниц теннисных матчей.

Теперь во время «Ролан Гаррос» и других турниров за играми любимых теннисистов следить еще удобнее. Посмотрите же быстрее сами.

Во вкладке «Матч» теперь свежая информация о соперниках – их рейтинг, возраст, рост и вес, а также счет последних пяти встреч.

После клика на «Все матчи» легко увидеть игры, которые идут на турнире сейчас, планируются к запуску в этот же день или уже закончились на кортах.

Про вкладку «Комментарии» вы точно знаете – интереснее всего обсуждать бэкхенды и крученые подачи именно с пользователями Eurosport.ru.

Чтобы посмотреть официальную видеотрансляцию «Ролан Гаррос» и других турниров, всего лишь кликните на Eurosport Player. За 4,99 евро в месяц вам станут доступны все корты и все матчи «Ролан Гаррос», прямые трансляции телеканалов семьи Eurosport и кучу других видео по запросу.

Следить за лучшими теннисными матчами на нашем сайте было очень стильно, а стало очень-очень стильно. Надеемся, вам понравится.

Трикшот Монфиса и ядерная заруба Ярри – Дель Потро с ударом в прыжке – топ-5 розыгрышей дня

Качай приложение Eurosport для iOS или Android