Eurosport
Кудерметова: «Я достойна быть в третьем круге «Ролан Гаррос»
Лучший результат в карьере.
Русская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над казахстанкой Зариной Дияс во втором раунде Открытого чемпионата Франции – 7:5, 6:1.
В интервью Максиму Янчевскому из Eurosport Россия она рассказала о плане на игру и о том, за счет чего впервые добралась до третьего круга турнира «Большого шлема».
- Кудерметова – 68-я ракетка мира.
- На Australian Open Вероника дошла до второго раунда, за карьеру 22-летняя теннисистка выиграла пять турниров WTA серии 125К.
Трикшот Монфиса и ядерная заруба Ярри – Дель Потро с ударом в прыжке – топ-5 розыгрышей дня
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте