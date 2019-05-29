Русская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над казахстанкой Зариной Дияс во втором раунде Открытого чемпионата Франции – 7:5, 6:1.

В интервью Максиму Янчевскому из Eurosport Россия она рассказала о плане на игру и о том, за счет чего впервые добралась до третьего круга турнира «Большого шлема».

Кудерметова – 68-я ракетка мира.

На Australian Open Вероника дошла до второго раунда, за карьеру 22-летняя теннисистка выиграла пять турниров WTA серии 125К.

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