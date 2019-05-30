На протяжении нескольких десятилетий «Ролан Гаррос» считался самым отсталым мэйджором. Построенный еще в 1928 году комплекс устарел технически и получил обидное прозвище Недошлем. Для исправления ситуации 10 лет назад французы разработали проект модернизации сооружения с увеличением территории и строительством арены с выдвижной крышей.

Французская федерация тенниса выделила 370 млн евро на реконструкцию, после чего руководство «Ролан Гаррос» шесть лет судилось с общественными и экологическими организациями. Для увеличения площади турниру нужно было снести несколько оранжерей в прилегающем к комплексу Булонском лесу или переехать в пригород Парижа, что увеличило бы смету в три раза.

Ролан Гаррос стройкаGetty Images

Теннис победил осенью 2016-го, когда Высшая судебная инстанция Франции по административным делам – Государственный совет – разрешила организаторам турнира «Большого шлема» работы по модернизации комплекса. С тех пор «Ролан Гаррос» бурно развивается и в этом сезоне добился первой большой победы – в эксплуатацию введена 5-тысячная арена имени Симоны Матьё. В следующем году турнир наконец обзаведется выдвижной крышей над главной ареной имени Филиппа Шатрие.

Ежегодно организаторы парижского мэйджора значительно увеличивают призовой фонд, который в 2019-м составил 42,66 млн евро. Король и королева парижского грунта пополнят кошелек на 2,3 млн евро, финалисты утешатся 1,18 млн евро. Квалифайеры тоже останутся довольны – участники первого раунда получат семь тысяч евро, второго – 12,25 тысячи, третьего – 24 тысячи. «В нашем плане развития есть два приоритетных пункта – улучшение финансовых условий игроков и прогресс с помощью передовых технологий», – вдохновился директор турнира Ги Форже.

Один из существенных шагов «Ролан Гаррос» навстречу техническому прогрессу – подписание в начале 2019-го трехлетнего соглашения с компанией Infosys. Индийцы более 30 лет успешно занимаются разработкой программного обеспечения для электронной коммерции и телекоммуникационных предприятий. Годовой оборот компании составляет 4 млрд евро.

В прошлом году «Ролан Гаррос» прекратил 33-летнее сотрудничество с компанией IBM. Французы отказались от услуг американской корпорации после отвратительной работы их системы на турнире-2018. Результаты в реальном времени на официальном сайте мэйджора отображались с задержкой и неверным счетом, расписание не соответствовало действительности, как и статистика. Турнир не только потерял трафик, но и получил болезненный удар по репутации.

Для парижского мэйджора Infosys разработала приложение RG Players, которое помогает игрокам проходить аккредитацию, бронировать отели, заказывать еду, такси и следить за расписанием. Еще более важная разработка касается непосредственно анализа игры. Теннисисты и их тренеры получают доступ к искусственному интеллекту Infosys, который перерабатывает тонны информации, указывает на ошибки и советует, как использовать слабые стороны соперника.

Система статистики Infosys дает полные сведения об игроках в режиме онлайн – начиная с точности подачи и заканчивая прогнозом удара теннисиста с учетом прошлых матчей и даже степени серьезности последних травм. Эта информация доступна не только игрокам, но и болельщикам. «Когда я был игроком, мне хотелось проанализировать, за счет чего я побеждаю или проигрываю. Infosys предоставляет не только сумасшедшую статистику, но и показывает, в какие моменты игры теннисист больше устает, в чем нужно прибавить, и даже предлагает стратегию на следующий матч в зависимости от стиля и силы соперника», – восхищен Форже.

Индийская компания проанализировала средний возраст теннисных болельщиков и пришла к выводу, что он стремительно повышается. Поэтому одна из главных задач Infosys в сотрудничестве с «Ролан Гаррос» – популяризация тенниса у молодого поколения. С помощью приложения компания организует лайв-чаты и видеозвонки от игроков болельщикам, устраивает акции и фэнтези-батлы.

Перед стартом турнира каждый фанат получил возможность создать команду мечты из восьми теннисистов и яростно топить, чтобы они прошли дальше. Победитель каждого раунда получает билеты на матчи и атрибутику. В фан-зоне «Ролан Гаррос» работает виртуальная платформа – с ее помощью болельщики могут перенестись на корт имени Филиппа Шатрие и почувствовать пульс матчей.

Еще одно важное направление – отслеживание соцсетей. Infosys анализирует запросы пользователей, прогнозирует тренды и производит контент по релевантности. Крутой удар Федерера, вылет Кербер, злость и ненависть Путинцевой – все эти моменты отыгрываются с помощью видео, текста или статистического сравнения.

Организаторы «Ролан Гаррос» совершили огромный прорыв в инфраструктуре. В самое ближайшее время мэйджор превратится из турнира, на котором пару лет назад отвалилась часть табло, в одно из самых передовых и технологичных соревнований планеты.

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