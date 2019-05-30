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Вавринка помог мальчику, который потерялся в толпе и заплакал
Добрый поступок от швейцарца.
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка помог потерявшемуся на трибунах мальчику после выхода в третий круг «Ролан Гаррос».
Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл Кристиана Гарина и раздавал автографы болельщикам, а в процессе заметил среди них плачущего мальчика. Вавринка поднял ребенка на руки и вытащил на корт, подарил ему полотенце и отвел к отцу, который нашелся на трибунах.
- В 1/16 финала «Ролан Гаррос» 34-летний Вавринка сыграет против Григора Димитрова.
- Швейцарец по разу выиграл все турниры «Большого шлема», кроме Уимблдона.
На вечерние матчи можно попасть за 20 евро. Самое главное о билетах на «Ролан Гаррос»
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