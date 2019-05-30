Швейцарский теннисист Стэн Вавринка помог потерявшемуся на трибунах мальчику после выхода в третий круг «Ролан Гаррос».

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл Кристиана Гарина и раздавал автографы болельщикам, а в процессе заметил среди них плачущего мальчика. Вавринка поднял ребенка на руки и вытащил на корт, подарил ему полотенце и отвел к отцу, который нашелся на трибунах.

Видео - Вавринка помог мальчику, который потерялся в толпе и заплакал 00:34

В 1/16 финала «Ролан Гаррос» 34-летний Вавринка сыграет против Григора Димитрова.

Швейцарец по разу выиграл все турниры «Большого шлема», кроме Уимблдона.

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