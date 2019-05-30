Забавный эпизод произошел в матче второго круга «Ролан Гаррос» между Су-Вэй Сьех и Андреа Петкович.

При счете 6:5 в третьем сете тайваньская теннисистка чуть не вылетела на трибуны, но быстро вышла из неловкой ситуации: взяла лежавший на щите телефон одного из болельщиков и сделала вид, что кому-то звонит.

Видео - Сьех чуть не влетела на трибуны в борьбе за мяч, взяла телефон фаната и сделала вид, что звонит 00:41

Сьех проиграла Петкович со счетом 6:4, 3:6, 6:8.

Лучший результат теннисистки из Тайваня в Париже – третий круг в 2017 году.

В 2018 году Сьех дошла до 1/8 финала двух мэйджоров – Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.

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