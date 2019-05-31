Фавориты

Мужчины

В мужской части сетки суперсенсаций не произошло: троица Джокович-Надаль-Федерер уверенно вышла в третий круг, не отдав соперникам ни сета. Доминику Тиму пришлось чуть сложнее: Александр Бублик упирался как мог, но все же уступил за 2 часа 33 минуты. К относительным неожиданностям можно отнести победу в аргентинском дерби Леонардо Майера над Диего Шварцманом да вылет Гвидо Пельи от француза Корентена Муте в четырех партиях. Так себе для шокирующих заголовков.

Карен Хачанов остался в одиночестве среди представителей России на грунтовом мэйджоре, но твердо намерен задержаться в Париже надолго. Уверенная победа над Грегуром Барререм из Франции. Следующий соперник: Мартин Клижан.

Карен ХачановGetty Images

Женщины

Наоми Осака и Виктория Азаренко выдали крутой матч, в котором первая ракетка мира отправила белорусскую диву домой. По тому же маршруту поехала и Арина Соболенко – уже второй раз со «Шлема» ее выбивает американка Аманда Анисимова.

Уверенно прошли в третий раунд Серена Уильямс и Каролина Плишкова – всем им в отличие от Халеп хватило двух сетов для победы (Симона победа в трех). А Элине Свитолиной даже не пришлось выходить на корт: соотечественница Катерина Козлова снялась еще до игры.

Снялась и Кики Бертенс. Она вышла на матч с Викторией Кужмовой, но уже в середине первого сета поняла, что травма не позволит играть дальше в полную силу и отказалась от продолжения борьбы. А вот чего точно никто не ждал, так это разгромной победы 17-летней польки Иги Свёнтек над 16-й ракеткой мира Цян Ван.

Одну из главных сенсаций (если не главную) сенсацию раунда преподнесла Анастасия Блинкова, обыгравшая сеяную Каролин Гарсию. Порадовали Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, которые обыграли весьма крепких соперниц: Саманту Стосур и Зарину Дияс соответственно.

Блинкова ГарсияEurosport

А вот Дарья Касаткина вылетела уже на стадии второго круга – чемпионка Рио-2016 Пюиг была явно сильнее – 6:3, 6:1. Закончила выступления на «Ролан Гаррос» и Анастасия Потапова, проигравшая Маркете Вондроушовой с баранкой во втором сете.

Цитата раунда

Александр Зверев вышел в третий раунд «РГ», но магическую фразу для тиндера так журналистам и не раскрыл: «Да, у меня сейчас нет девушки. Ищу ли я? Конечно! Но у меня нет какой-то особой фразы для знакомств. «Я Александр Зверев» не помогает».

Цифры раунда

37 лет – именно в таком возрасте Николя Маю повторил лучший результат на «РГ», сыграв во втором раунде. А потом и впервые вышел в третий раунд, обыграв Филиппа Кольшрайбера.

6 геймов проиграла за два матча 17-летняя Свёнтек. Цян Ван еще и баранку во втором раунде получила.

146-я ракетка мира Антуан Оан обыграл Фернандо Вердаско и вышел в третий раунд. Это само по себе круто, но тут выяснилось, что у парня была лишь одна победа на уровне ATP. А на «Шлеме» уже две. Полет нормальный.

Милота раунда

Стэн Вавринка – аналог супергероя в Париже. Сначала в трех партиях он расправился с Кристианом Гарином, а уже после игры заметил в толпе просящих автографы болельщиков плачущего мальчика, которого зажало в людской массе. Вавринка вытащил мальчика на корт и подарил ему полотенце. Ну не герой ли?

Видео - Вавринка помог плачущему мальчику, которого зажало в толпе за автографами 00:34

Хитрость раунда

Александр Бублик дал Ника Кирьоса и подал с руки, что застало Доминика Тима врасплох. Казахстанский теннисист в итоге даже взял сет у австрийца на тай-брейке, но и только – 3:6, 7:6, 3:6, 5:7.

Видео - Бублик перехитрил Тима и подал с руки 00:24

Топ-3 матчей третьего круга

Мужчины

Фабио Фоньини – Роберто Баутиста (1 июня)

Стэн Вавринка – Григор Димитров (31 мая)

Давид Гоффен – Рафаэль Надаль (31 мая)

Женщины

Гарбинье Мугуруса – Элина Свитолина (31 мая)

Белинда Бенчич – Донна Векич (31 мая)

Элис Мертенс – Анастасия Севастова (31 мая)

Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».

Турнир стартовал 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.

«Ролан Гаррос» на Eurosport. Второй мэйджор сезона с комментариями Мыскиной

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