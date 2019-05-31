Украинская теннисистка Элина Свитолина провела на «Ролан Гаррос» тренировку со своим бойфрендом – французом Гаэлем Монфисом.

«Я странным образом дошла до третьего круга: моя соперница Катерина Козлова, которую я знаю с детства, снялась с турнира из-за болезни. Матч отменили, и я провела тренировку с Гаэлем Монфисом. Я атаковала, а он защищался. Он отлично обороняется, мне было трудно победить. Он физически крепок, быстр и силен, и это хорошо для меня. То, что нужно. Отличная тренировка для нас обоих, и нам всегда очень весело. К счастью, проигравший не платит за обед, но получает по телу сильный удар мячом», – цитирует 24-летнюю Свитолину BBC.

Сегодня, 31 мая, Свитолина сыграет в рамках четвертого круга «Ролан Гаррос» с Гарбинье Мугурусой.

Элина идет на девятом месте текущего рейтинга WTA.

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