На «Ролан Гаррос»-2019 достойно выступает 21-летняя Алена Большова – испанская теннисистка с русской фамилией. Она уверенно пролетела квалификационный этап, а в основной сетке расправилась сперва с Верой Звонаревой, потом – с Сораной Кирстей. Завтра ей предстоит борьба с Екатериной Александровой.

Алена – дочь советско-молдавских легкоатлетов

Теннисистка родилась в спортивной семье. Иногда она фигурирует под двойной фамилией Большова-Задойнова – например, на страничке в англоязычной википедии. Отец Алены Вадим Задойнов – советско-молдавский бегун на 400 метров с барьерами. В 1992 году он выиграл чемпионат СНГ и успел выступить на трех Олимпиадах: в Барселоне-1992 представлял Объединенную команду, в Атланте-1996 и Сиднее-2000 бегал за Молдавию.

Алена Большова на «Ролан Гаррос»Getty Images

Алена выбрала фамилию мамы – легкоатлетки Ольги Большовой, которая специализировалась на прыжках в высоту и тройном прыжке. Ольга выступила на четырех Олимпиадах – к Барселоне, Атланте и Сиднею своего мужа она добавила Афины-2004.

В начале теннисной карьеры родившаяся в Кишиневе Алена выступала за историческую родину. Но семья очень долго жила в Испании, и в 2013-м Большова сменила спортивное гражданство.

Победа Шараповой на Уимблдоне-2004 мотивировала играть в теннис

По рассказам Алены, в детстве она чаще смотрела спортивные передачи и соревнования, нежели мультфильмы. Родители поняли, что стоит попробовать дочь в спорте и впервые привели на корт в трехлетнем возрасте, но будущая теннисистка мгновенно разочаровалась и отказалась снова брать ракетку.

Все поменялось после победы 17-летней Марии Шараповой на Уимблдоне-2004. Успех россиянки вдохновил Алену попробовать еще раз – тогда ей было пять лет.

Чуть не бросила спорт в 17 лет из-за травмы

«Когда мой талант раскрылся, родители стали отправлять меня на различные турниры, соревноваться в юниорах, ITF. Но это больше было желание отца, нежели мое личное», – рассказывала Алена.

На одном из турниров после поступления колледж в штате Оклахома девушка травмировалась, в результате чего ей потребовалась операция на ноге. «Я больше не хотела играть в теннис и сказала родителям: если проведу на корте еще хотя бы месяц, то больше не вернусь в спорт».

После реабилитации и возвращения на корт Алена изменила решение: «Я поняла, что это мой выбор, что мне это нравится».

Обожает историю и искусство

Параллельно с теннисной карьерой Большова учится в Университете Оберта-де-Каталунья на факультете «История, география и искусство». Ее впечатляют исследования древних культур: Египта и Месопотамии, Древнего Рима, классической Греции.

В один из первых дней в Париже Алена побывала в Лувре. «Я видела так много картин, скульптур. Но, честно говоря, я хотела бы вернуться туда на несколько дней». Кстати, финал «РГ»-2019 совпадает с датой экзамена Большовой – возможно, перед ней встанет тяжелый выбор.

Любит индивидуальности

«Когда все носят платья и юбки одних и тех же брендов, выглядят одинаково – это так скучно», – заявила Алена. Неудивительно, что идеал стиля для нее – американка Бетани Маттек. «Она уникальна и показывает свою индивидуальность».

Возможно, на одну поклонницу больше стало и у Серены Уильямс.

Узнала о смерти тренера перед финалом квалификации «РГ»

Перед решающим матчем квалификации против Тимеа Бабош из Венгрии Алене сообщили о смерти одного из ее экс-тренеров. Спортсменка очень переживала утрату: «Я никогда не теряла никого из близких, поэтому это действительно большая потеря для меня. Он тренировал меня в течение четырех-пяти лет, поэтому я очень переживала и во время матча все время думала о Марсело».

Алена выразила надежду, что тренер видел ее победу, где бы он ни был, и гордился ею.

Алена похожа на испанку и обожает татуировки

Если бы не фамилия, вряд ли кто-то заподозрил бы у черноволосой, темноглазой красавицы со стильной короткой стрижкой неиспанское происхождение. В инстаграме Большовой, которая не входит в первую сотню рейтинга WTA, нет и трех тысяч подписчиков, а фото совсем не соответствуют запросам инста-блогеров. Но все публикации очень живые и яркие. Оказывается, Алена обожает наколки – давайте их посчитаем.

С Александровой в 1/16 финала «Ролан Гаррос» Большова сыграет завтра, 1 июня. Она занимает в WTA 137-е место, Екатерина идет на 58-м. И Кирстя, и Звонарева тоже входят в топ-100, но это им не помогло. Потеряет ли Россия еще одну теннисистку, Алена ответит завтра.

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