Экс-первая ракетка мира Динара Сафина прокомментировала скандал Серены Уильямс и судьи Карлоса Рамоса на US Open и порассуждала о правах женщин.

– Я в каком-то плане поддерживаю Серену. И, действительно, это очень ощущается в России. К женщинам такое отношение – типа домохозяйки. И в чем-то я согласна с Сереной: мы тоже женщины, мы имеем право на свой взгляд, свой голос. С другой стороны, мне иногда кажется, что некоторые перебарщивают. Должен быть какой-то баланс между уважением к женщине и заявлениями, что женщина уже становится чуть ли не сильнее мужчины.

– Кто прав и кто виноват в ситуации с Рамосом и Сереной?

– Я не смотрела этот момент. Насколько я знаю, Карлос – достаточно опытный судья и вместе с тем жесткий. Он не будет с тобой церемониться. Он очень много раз судил матчи с моим участием, и я к нему всегда относилась с уважением. Когда я пыталась с ним спорить, то всегда проигрывала, поэтому вообще перестала с ним пререкаться. Понятное дело, что это был финал. Там были эмоции, усталость и желание победить, но что поделаешь. Поэтому она сняла такой ролик: женщины, когда плачут, истерят.

– А то, что у мужчин премиальные и гонорары больше, чем у женщин, не смущает?

– Знаете, сейчас меня послушают и скажут, что я не защищаю женщин. Нет, я их защищаю, но у мужчин иногда бывает матчи по пять сетов, а мы играем из трех сетов. Если бы у нас было бы все как у мужчин, тогда бы я действительно была согласна. Но у нас все-таки не совсем одинаковые правила, – заявила 33-летняя Сафина в интервью Sport24.

Сафина занимала первое место рейтинга WTA в апреле 2009 года.

Динара – победительница 12 турниров WTA и трехкратная финалистка турниров «Большого шлема».

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