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Смотри эксклюзивное интервью Касаткиной на Eurosport 1

Смотри эксклюзивное интервью Касаткиной на Eurosport 1
Eurosport

43 мин. назад

Скорее включай телевизор или врубай Eurosport Player.

На «Ролан Гаррос»-2019 представительница России Дарья Касаткина вылетела во втором раунде, уступив пуэрториканке Монике Пюиг. Но столь ранний вылет не делает Дарью менее интересной собеседницей, чем раньше: поэтому скорее включайте канал Eurosport 1 и смотрите эксклюзивное интервью с первой ракеткой России.

Включение с Касаткиной начнется примерно в 21:50 по московскому времени.

  • «Ролан Гаррос» стартовал 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.
  • Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы турнира.

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