Смотри эксклюзивное интервью Касаткиной на Eurosport 1

На «Ролан Гаррос»-2019 представительница России Дарья Касаткина вылетела во втором раунде, уступив пуэрториканке Монике Пюиг. Но столь ранний вылет не делает Дарью менее интересной собеседницей, чем раньше: поэтому скорее включайте канал Eurosport 1 и смотрите эксклюзивное интервью с первой ракеткой России.

Включение с Касаткиной начнется примерно в 21:50 по московскому времени.

«Ролан Гаррос» стартовал 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.

Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы турнира.

Дель Потро взбесился из-за решения арбитра и потратил на споры почти 5 минут

Качай приложение Eurosport для iOS или Android